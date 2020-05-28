***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









el KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2020Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208 BANDIRMAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - 2019 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan üyelerin atamalarının genel kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.12 - Şirket'in 2019 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 1.3.6 kapsamında 2019 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.17 - Dilek ve görüşler.18 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 15 mayıs 2020 tarihinde yapıan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca 0589026994000013 Mersis Numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporun denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilmiştir.2. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden TBQ Foods GmbH vekili Serenay Keriman Çınkı Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 7 (yedi) olarak belirlenerek,Yönetim Kurulu üyeliklerineAAG158804 Pasaport numaralı Patricio Santiago Rohner,- FS871304 Pasaport numaralı Carlos Alberto Bezerra de Moura,- YC018965 Pasaport numaralı Igor Fonseca Marti,- PQAT01387408 Pasaport numaralı Feras Abdulaziz M H Al-Naama ve- YA7711868 Pasaport numaralı Davide Luigi Vimercati'nin,Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine55513265248 T.C. Kimlik numaralı Orhan Cem ve- 51790221298 T.C. Kimlik numaralı Levent Avni Ersalman'ın3 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiştir.3. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan garanti, teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerini bağımsız denetim raporunun 14 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 35.676.459 TL olduğu bilgisi verildi.4. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında 4.354 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 600.000 TL olarak belirlendi.5. Gündemin 6. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Yasal kayıtlara (VUK) göre, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının 100.327.370,25 TL olduğu açıklandı. Yönetim Kurulu tarafından önerildiği üzere, kar dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın şirket bünyesinde tutulması kararlaştırıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 hazirun cetveli - Mayıs 2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 15.05.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847281BIST