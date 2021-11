***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.10.2021Genel Kurul Tarihi 12.11.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - 2020 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.10 - Şirket'in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.11 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15. Maddesinin, "Rey" başlıklı 18. Maddesinin, "Vekil Tayini" başlıklı 19. Maddesinin ve "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.16 - Şirket'in II-19.1 sayılı Kar Pay Tebliği doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesine dair yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve Ek-2'de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.17 - Dilek ve görüşler.18 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Banvit - 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Banvit - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulu, 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan başlıca kararlar aşağıdaki gibidirGündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Genel Kurul, 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu uyarınca, Şirket 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na göre 199.747.810 TL tutarında zarar etmiş olduğundan Yönetim Kurulu'nun bahsi geçen kar dağıtım teklifini kabul ederek kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.- Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılı içinde Şirket politikalarına uygun olarak ödemeler yapıldığı ve bu ödemelerin bağımsız denetim raporunun 7 sayılı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bahsi geçen rapora göre 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin toplamı 10.008.598 TL olduğu belirtildi.- Gündemin 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 20.000 TL olmak üzere yıllık toplam brüt 240.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.- Gündemin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2021 yılı için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Şirketimiz 2021 hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Levent Mahallesi Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Mersis No: 0589026994000013, Vergi Kimlik No: 5890269940)" Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesi kabul edildi.- Gündemin 10. maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan finansal bağışlar ve 2021 yılı yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi görüşüldü. 2020 yılı içinde Şirket tarafından 600.000 TL olan azami bağış tutarını sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı çalışmaları, Elazığ depremi kapsamında yapılan yardım ve Covid-19 bağışları sebebiyle 4.146.640 TL aşarak toplam 4.746.640,34 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı. 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 750.000 TL olması kabul edildi.- Gündemin 11. maddesi uyarınca şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kapsamda Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerine bağımsız denetim raporunun 14 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 28.762.211 TL olduğu hususu pay sahipleri ile paylaşıldı.- Gündemin 15. maddesi uyarınca Şirket esas sözleşmesinin tadiline dair yönetim kurulunun önerisi görüşüldü. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9., 10., 14., 15., 18., 19. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülen, anılan maddelere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanlığı tarafından da 20.10.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarı görüşülmüş ve Şirket esas sözleşmesinin bahsi geçen maddelerinin tadil edilmesi kabul edilmiştir.EK Listesi- Genel Kurul Toplantı Tutanağı- Esas Sözleşme Tadil Metni- Hazirun CetveliHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.11.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Banvit A.S._2020 Yili Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Banvit_KAP Duyurusu_Genel Kurul_Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 12.11.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978168BIST