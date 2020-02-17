***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 / 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBandırma Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi eki olarakMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarBandırma Vergi Dairesine bugün sunulan geçici vergi beyannamesi eki gelir tablomuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819378BIST