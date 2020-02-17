***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 10:22
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 / 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bandırma Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Bandırma Vergi Dairesine bugün sunulan geçici vergi beyannamesi eki gelir tablomuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819378
BIST
13:56121.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 1.010,58
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:566,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:566,5563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:56307,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,96
|Açılış
|: 307,13
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,41
|588.755.124
|% 18,40
|
|TSPOR
|5,41
|180.398.162
|% 16,09
|
|KUTPO
|10,85
|42.884.017
|% 15,18
|
|CELHA
|10,99
|6.995.354
|% 10,90
|
|OSTIM
|2,48
|100.313.384
|% 10,71
|
|ARDYZ
|16,20
|29.157.678
|% -10,00
|
|ERBOS
|24,98
|13.761.759
|% -9,10
|
|HUBVC
|40,10
|37.879.555
|% -7,13
|
|KRTEK
|3,41
|2.603.379
|% -6,83
|
|IHGZT
|4,00
|64.732
|% -6,76
|
|ASELS
|30,06
|974.097.532
|% 3,37
|
|THYAO
|15,22
|930.044.484
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,41
|588.755.124
|% 18,40
|
|ODAS
|2,26
|515.220.607
|% 5,12
|
|PETKM
|4,17
|341.432.530
|% 0,48
|
|ODAS
|2,26
|515.220.607
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,41
|588.755.124
|% 18,40
|
|BJKAS
|3,00
|250.298.315
|% 4,17
|
|KARSN
|1,94
|162.702.726
|% -1,52
|
|PETKM
|4,17
|341.432.530
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8896
|% -0,33
|
|Frank
|6,1303
|6,1672
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6063
|1,6144
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-2,51
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,00
|