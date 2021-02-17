***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 11:16
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bandırma Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Bandırma Vergi Dairesine bugün sunulan geçici vergi beyannamesi eki gelir tablomuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910288
BIST
15:011.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,72
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:017,0136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:018,4627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:01403,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,26
|Açılış
|: 403,90
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ATEKS
|59,95
|15.355.402
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.164.522
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.683.561
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|354.653.669
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|55.609.422
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|120.393.538
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,61
|1.998.657.970
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.484.677.622
|% 9,90
|
|SASA
|41,70
|1.419.291.022
|% 1,26
|
|KOZAL
|143,70
|1.322.836.377
|% -0,76
|
|GARAN
|9,65
|1.171.810.359
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,51
|696.854.685
|% -1,31
|
|VAKBN
|4,61
|1.998.657.970
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.484.677.622
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|565.731.382
|% -0,80
|
|KARSN
|5,04
|755.978.732
|% 2,65
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0109
|7,0136
|% 0,29
|
|Euro
|8,4587
|8,4627
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6905
|9,7391
|% -0,03
|
|Frank
|7,7995
|7,8465
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8640
|1,8734
|% 0,31
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,07
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.670
|2.738
|-5,60
|
|Yarım
|1.290
|1.324
|-2,71
|
|Çeyrek
|647
|662
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,71
|