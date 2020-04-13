***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.04.2020 11:22
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul ertelemesine istinaden kar dağıtım şablonunda karar tarihi revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul ertelemesine istinaden, kar dağıtım şablonunda ilgili YKK ve Genel Kurul tarihinin güncellenmesi.
Karar Tarihi 07.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BANVT, TRABANVT92A9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BANVT, TRABANVT92A9 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu uyarınca VUK hükümlerine göre toplam tutarı 100.327.370 TL olan net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına, bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Banvit Kar Dağıtım Tablosu_2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.023.579
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.548.963
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 140.922.940 133.949.150
4. Vergiler ( - ) 30.352.126 28.345.975
5. Net Dönem Kârı 110.570.814 105.603.175
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.280.158,75 5.280.158,75
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 105.290.655,25 100.323.016,25
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 105.290.655,25 100.323.016,25
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.354 4.354
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 105.295.009,25 100.327.370,25
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837382
BIST