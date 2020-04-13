***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul ertelemesine istinaden kar dağıtım şablonunda karar tarihi revizesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul ertelemesine istinaden, kar dağıtım şablonunda ilgili YKK ve Genel Kurul tarihinin güncellenmesi.Karar Tarihi 07.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BANVT, TRABANVT92A9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BANVT, TRABANVT92A9 0 0Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu uyarınca VUK hükümlerine göre toplam tutarı 100.327.370 TL olan net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına, bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Banvit Kar Dağıtım Tablosu_2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.023.5792. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.548.963* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 140.922.940 133.949.1504. Vergiler ( - ) 30.352.126 28.345.9755. Net Dönem Kârı 110.570.814 105.603.1756. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.280.158,75 5.280.158,758. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 105.290.655,25 100.323.016,25Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 105.290.655,25 100.323.016,259. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.354 4.35410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 105.295.009,25 100.327.370,2511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837382BIST