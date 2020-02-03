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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2020 11:32
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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Behiç Gülşen, şirketimizin İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonuna 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere atanmıştır.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816612


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