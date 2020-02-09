***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Lorival Nogueira Luz Junior görevinden istifa etmiş olup, görev süresini tamamlamak üzere Carlos Alberto Bezerra de Moura, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817810BIST