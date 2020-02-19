***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Gülcan Bozdemir Şirketimizdeki görevinden 18 Şubat 2020 tarihi itibariyle ayrılmıştır. Kurumsal İlişkiler Müdürü pozisyonuna gelecek yeni kişi ilerleyen günlerde belirlenecek olup bu konuda gelişmeler Şirketimizce duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820021BIST