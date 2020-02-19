***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 10:32
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Gülcan Bozdemir Şirketimizdeki görevinden 18 Şubat 2020 tarihi itibariyle ayrılmıştır. Kurumsal İlişkiler Müdürü pozisyonuna gelecek yeni kişi ilerleyen günlerde belirlenecek olup bu konuda gelişmeler Şirketimizce duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820021
BIST
10:48120.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 662,49
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.310
En Düşük
119.962
10:486,0708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
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6,0721
En Düşük
6,0599
10:486,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,5560
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|Önceki Kapanış
|: 6,5550
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En Düşük
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|: 0,12%
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|Açılış
|: 313,09
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|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,43
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ALCTL
|24,46
|37.343.757
|% 13,03
|
|OSTIM
|2,65
|37.566.869
|% 11,34
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|MERKO
|1,49
|9.827.517
|% 8,76
|
|VERTU
|6,60
|10.543.292
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GLBMD
|2,60
|1.067.191
|% -8,13
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,55
|213.094.387
|% 0,28
|
|ASELS
|29,40
|207.678.404
|% 0,75
|
|THYAO
|14,99
|199.451.067
|% -0,27
|
|TSPOR
|7,02
|181.948.282
|% 8,17
|
|MNDRS
|2,03
|164.875.589
|% 2,01
|
|CEMAS
|1,33
|133.927.781
|% 3,10
|
|MNDRS
|2,03
|164.875.589
|% 2,01
|
|GSRAY
|3,55
|213.094.387
|% 0,28
|
|USAK
|2,12
|65.337.724
|% 8,72
|
|ODAS
|2,30
|65.368.326
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8617
|7,9011
|% -0,03
|
|Frank
|6,1452
|6,1822
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6125
|1,6205
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.606
|2,08
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|0,52
|