***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2020 23:51
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmekte olup, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 27 Şubat 2020 tarihli raporunda önerildiği üzere, 25.05.2020 tarihinde görev süresi dolacak bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Sn. Orhan Cem ve Sn. Levent Avni Ersalman'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeniden "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Soyisim :Orhan Cem
Özgeçmiş :
1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Orhan, 1996'da PwC'de çalışmaya başladı ve ortak olarak devam etti. Kurumsal Strateji, Birleşme ve Devralma, Değerleme ve İşlem Hizmetlerini içeren danışmanlık hizmetlerinde 28 yıllık deneyimden sonra emekli oldu ve serbest meslek danışmanı olarak çalışmaya devam ediyor. Darüşşafaka Derneğinin bir üyesidir 2013-2017 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır ve halen Eğitim Komitesi üyesidir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Soyisim :Levent Avni Ersalman
Özgeçmiş:
1979-1983 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Makine Mühendisliği, 1985 yılında Ohio Akron Üniversitesinde Finans eğitimi aldı. Koçbank A.Ş.de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra Benkar A.Ş. 4 yıl boyunca Genel Müdür olarak görev yaptı. Eczacıbaşı Holdingde 7 yıl Başkan Yardımcılığı yaptı. Halen McKinsey Company'de kıdemli dış danışman olarak görev yapmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827259
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