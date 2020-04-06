***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Ahmet Ersöz 6 Nisan 2020 itibariyle şirketimiz Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmıştır. 16 Ekim 2019 tarihinde şirketimiz Genel Müdürü olarak atanan Sn. Tolga Gündüz, bu atama ile birlikte Mali İşler Direktörlüğü (CFO) görevini devretmiş olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835311BIST