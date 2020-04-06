***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 16:49
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Ahmet Ersöz 6 Nisan 2020 itibariyle şirketimiz Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmıştır. 16 Ekim 2019 tarihinde şirketimiz Genel Müdürü olarak atanan Sn. Tolga Gündüz, bu atama ile birlikte Mali İşler Direktörlüğü (CFO) görevini devretmiş olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835311
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0497
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0476
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05361,36
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 10,79
|Açılış
|: 361,36
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
361,64
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3277
|8,3695
|% 1,09
|
|Frank
|6,9081
|6,9498
|% 0,68
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|38,16
|
|Altın Gr.
|361
|361
|10,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,99
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|0,14
|
|B. Petrol
|33,04
|33,04
|-1,07
|
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