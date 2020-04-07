***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 13:55
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.04.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı kararına istinaden Şirketimizin 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat: 11:00'de Ömerli Mah. Ömerli Sok. N 208 Bandırma, Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2020/3 sayılı Genelge kapsamında ve COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, aynı gündem ile 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835729
BIST
16:4394.471
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 2.400,09
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:436,7504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:437,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3757
En Düşük
7,2810
16:43357,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,22
|Açılış
|: 357,78
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|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.856.698
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.486
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.295.625
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,78
|1.221.757.325
|% 6,65
|
|ASELS
|24,92
|954.996.808
|% 5,15
|
|GARAN
|8,00
|875.675.308
|% 3,09
|
|PETKM
|3,49
|592.036.589
|% 1,16
|
|SASA
|9,56
|514.749.555
|% 3,24
|
|YKBNK
|1,91
|377.334.007
|% 2,14
|
|PETKM
|3,49
|592.036.589
|% 1,16
|
|TSKB
|0,95
|120.606.541
|% 2,15
|
|THYAO
|9,78
|1.221.757.325
|% 6,65
|
|GARAN
|8,00
|875.675.308
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3199
|8,3616
|% 0,69
|
|Frank
|6,9382
|6,9800
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7910
|1,7999
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-12,04
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,77
|33,77
|0,72
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