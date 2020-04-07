***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.04.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı kararına istinaden Şirketimizin 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat: 11:00'de Ömerli Mah. Ömerli Sok. N 208 Bandırma, Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2020/3 sayılı Genelge kapsamında ve COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, aynı gündem ile 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835729BIST