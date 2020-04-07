GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2020 13:55
GÜNCEL HABERLER



***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 07.04.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı kararına istinaden Şirketimizin 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat: 11:00'de Ömerli Mah. Ömerli Sok. N 208 Bandırma, Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2020/3 sayılı Genelge kapsamında ve COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, aynı gündem ile 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835729


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:4394.471
Değişim :  2,61% |  2.400,09
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779 En Düşük
93.174
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,42 153.856.698 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.107.486 % 10,00  
BFREN 214,50 3.295.625 % 10,00  
IDEAS 2,42 240.426 % 10,00  
METAL 0,88 23.726 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3199 8,3616 % 0,69  
Frank 6,9382 6,9800 % 0,61  
Riyal 1,7910 1,7999 % -0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -12,04  
Altın Gr. 358 358 -4,22  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,19 15,24 0,21  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,03  
B. Petrol 33,77 33,77 0,72  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru