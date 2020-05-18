***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2020 08:59
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde 07.05.2020 tarihinde yayımlanan duyuru uyarınca, Rekabet Kurulu'nun 07.05.2020 tarihli toplantısında aldığı karara göre Şirketimizin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Banvit olarak, Rekabet Kurumu tarafından bilgilendirme yapılmış olup soruşturmasıyla ilgili süreç devam etmektedir. Her daim iş etiğine uygun olarak hareket etmeyi ilke edindiğimizi ve ilgili otoritelerin uygun gördükleri şekilde ve yasal düzenlemeler uyarınca işbirliği yapmayı hedeflediğimizi hatırlatmak isteriz. Süreçle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845651
BIST
10:57102.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 927,30
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
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102.998
En Düşük
101.968
10:576,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
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|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 382,34
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|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.649.559
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.806.941
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|60.542.940
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,97
|318.251.553
|% 1,49
|
|GARAN
|7,73
|277.282.225
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|173.410.565
|% -2,63
|
|BIMAS
|63,05
|161.215.500
|% 1,53
|
|RTALB
|36,72
|144.019.173
|% 5,21
|
|ODAS
|1,90
|78.950.982
|% 2,70
|
|ISYAT
|2,70
|101.798.127
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|277.282.225
|% -0,26
|
|ISGYO
|1,67
|54.430.824
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,34
|42.945.102
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2820
|8,3235
|% 0,12
|
|Frank
|6,9853
|7,0274
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,06
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.509
|11,90
|
|Tam
|2.534
|2.574
|12,20
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,59
|34,59
|-0,06
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