***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu'nun internet sitesinde 07.05.2020 tarihinde yayımlanan duyuru uyarınca, Rekabet Kurulu'nun 07.05.2020 tarihli toplantısında aldığı karara göre Şirketimizin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Banvit olarak, Rekabet Kurumu tarafından bilgilendirme yapılmış olup soruşturmasıyla ilgili süreç devam etmektedir. Her daim iş etiğine uygun olarak hareket etmeyi ilke edindiğimizi ve ilgili otoritelerin uygun gördükleri şekilde ve yasal düzenlemeler uyarınca işbirliği yapmayı hedeflediğimizi hatırlatmak isteriz. Süreçle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845651BIST