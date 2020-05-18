***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.05.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin 15.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerindenPatricio Santiago Rohner'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Carlos Alberto Bezerra De Moura Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 1 yıl süre ile seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeleri için yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845778BIST