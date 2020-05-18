***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









seçilmesine,2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,3. Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın Levent Avni Ersalman'ın, üyeliğine Sayın Orhan Cem'in seçilmesine,4. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Levent Avni Ersalman'ın, üyeliklerine Sayın Patricio Santiago Rohner ve Sayın Orhan Cem'in getirilmesine karar verilmiştir.5. Komitelerin görev ve çalışma esasları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845779BIST