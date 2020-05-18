***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Yasemin Gürleroğlu,'nun şirketimizin Pazarlama Müdürü pozisyonuna atanması ile ilgili tarih sehven 18 Eyllül 2020 olarak yazılmıştır, 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere atandığınıbildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845784BIST