***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda TEK GIDA-İŞ sendikasının toplu iş sözleşmesi yapmasına yönelik yetki tespiti başvurusu çerçevesinde söz konusu sendikanın ilgili mevzuat uyarınca çoğunluğu sağladığına ilişkin Bakanlık yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893342BIST