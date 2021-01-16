***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2021 00:15
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.09.2019 tarihinde duyurulan özel durum açıklamasında Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize tebliğ edilen cezayla ilgili yargı yoluna başvurulacağı bildirilmiş ve 15.11.2019 tarihi itibariyle yargı süreci başlatılmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme 25.11.2020 tarihli kararıyla itirazımızı reddetmiş olup, sözkonusu mahkeme kararına karşı 14.01.2021 tarihi itibariyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902918
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|MAALT
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|2.998
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|-0,81
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|5,94
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