***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı olarak yüzde yüz pay sahibi olduğu, şirket merkezi Romanya'da bulunan Banvitfoods SRL şirketinin sermayesinin 100,000,000 Romanya Leyi tutarında azaltılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, şirketimizin aldığı yönetim kurulu kararı ile, şirketimizin yüzde yüz pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.'nin ve Nutrinvestment B.V.'nin yüzde yüz pay sahibi olduğu Banvitfoods SRL'nin, Banvitfoods SRL'de gerçekleştirilecek olan sermaye azaltımı sürecine ilişkin olarak gerekli yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının alınması kabul edilmiştir. Sermaye azaltım süreci 09.03.2021 tarihinde Romanya ticaret sicili nezdinde gerçekleşen nihai tescil ile sonlanmış ve Banvitfoods SRL şirketinin sermayesi 100,000,000 Romanya Leyi tutarında azaltılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918178BIST