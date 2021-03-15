***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 14:08
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı olarak yüzde yüz pay sahibi olduğu, şirket merkezi Romanya'da bulunan Banvitfoods SRL şirketinin sermayesinin 100,000,000 Romanya Leyi tutarında azaltılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, şirketimizin aldığı yönetim kurulu kararı ile, şirketimizin yüzde yüz pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.'nin ve Nutrinvestment B.V.'nin yüzde yüz pay sahibi olduğu Banvitfoods SRL'nin, Banvitfoods SRL'de gerçekleştirilecek olan sermaye azaltımı sürecine ilişkin olarak gerekli yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının alınması kabul edilmiştir. Sermaye azaltım süreci 09.03.2021 tarihinde Romanya ticaret sicili nezdinde gerçekleşen nihai tescil ile sonlanmış ve Banvitfoods SRL şirketinin sermayesi 100,000,000 Romanya Leyi tutarında azaltılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918178
BIST
15:231.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:237,5385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:238,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0609
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:23419,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 419,01
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:23
|GOZDE
|9,14
|275.310.920
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|12.157.769
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.702.588
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.061.223
|% 9,99
|
|KAPLM
|28,68
|5.431.875
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.716.114
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.752.340
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,58
|760.549.674
|% 1,11
|
|GARAN
|8,80
|714.269.272
|% -1,35
|
|THYAO
|14,61
|627.251.826
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,65
|582.512.302
|% 0,13
|
|SISE
|7,76
|556.161.136
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,27
|279.626.160
|% -0,87
|
|BJKAS
|5,04
|428.378.911
|% 9,80
|
|GARAN
|8,80
|714.269.272
|% -1,35
|
|KRDMD
|7,65
|582.512.302
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,70
|201.439.772
|% -1,46
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5326
|7,5385
|% -0,37
|
|Euro
|8,9873
|8,9937
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4533
|10,5057
|% -0,53
|
|Frank
|8,0714
|8,1201
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0018
|2,0118
|% -0,48
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,00
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-12,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-6,24
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-0,42
|