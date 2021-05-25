***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından alınan karar doğrultusunda, Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma İleri İşlem Tesisimizin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacaktır. Söz konusu yatırım 2021 yılında başlayacak olup sonraki 2 yıl içerisinde yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek bu yatırım, hem Şirket öz kaynaklarımızdan hem de yatırım kredisinden finanse edilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937663BIST