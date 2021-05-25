***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2021 11:17
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından alınan karar doğrultusunda, Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma İleri İşlem Tesisimizin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacaktır. Söz konusu yatırım 2021 yılında başlayacak olup sonraki 2 yıl içerisinde yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek bu yatırım, hem Şirket öz kaynaklarımızdan hem de yatırım kredisinden finanse edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937663
BIST
16:591.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:598,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:5910,3364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:59516,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,69
|Açılış
|: 516,06
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:59
|RYSAS
|3,74
|5.185.704
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.435.443
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.398.493
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.914.312
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.782.762
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|50.317.675
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|48.246.341
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|THYAO
|12,95
|948.606.983
|% 0,39
|
|TRILC
|50,45
|872.112.808
|% 6,93
|
|KOZAL
|124,20
|771.777.934
|% 1,39
|
|KARSN
|4,87
|615.093.052
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,14
|520.903.938
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|366.542.571
|% 2,16
|
|GARAN
|8,06
|1.545.650.567
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,11
|157.583.730
|% 0,91
|
|TSKB
|1,35
|186.096.819
|% 2,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4436
|8,4445
|% -0,20
|
|Euro
|10,3291
|10,3364
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8947
|11,9544
|% -0,35
|
|Frank
|9,3856
|9,4421
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,23
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,06
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|-0,30
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14YESIL
Yüzde 5.04 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 482, 946 adet işlem
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17:13CUSAN
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 517 adet işlem
-
17:12DZGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 651, 836 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 13, 615.00 milyon TL de
-
17:09IHGZT
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 373 adet işlem