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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.05.2021 11:17



***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından alınan karar doğrultusunda, Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma İleri İşlem Tesisimizin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacaktır. Söz konusu yatırım 2021 yılında başlayacak olup sonraki 2 yıl içerisinde yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek bu yatırım, hem  Şirket öz kaynaklarımızdan hem de yatırım kredisinden finanse edilecektir.
 
    
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937663


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