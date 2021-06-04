***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 25.05.2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma İleri İşlem Tesisimizin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik Şirketimiz tarafından toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacağı ve bu yatırımın hem Şirket öz kaynaklarımızdan hem de yatırım kredisinden finanse edileceği kamuya açıklanmıştı. Bu çerçevede, yatırımımızın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Vakıfbank ile 228 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım kredisi anlaşmasının yapıldığını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940002BIST