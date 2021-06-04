***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 00:45
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 25.05.2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma İleri İşlem Tesisimizin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik Şirketimiz tarafından toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacağı ve bu yatırımın hem Şirket öz kaynaklarımızdan hem de yatırım kredisinden finanse edileceği kamuya açıklanmıştı. Bu çerçevede, yatırımımızın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Vakıfbank ile 228 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım kredisi anlaşmasının yapıldığını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940002
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,68
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6511
|8,6825
|% -0,23
|
|Euro
|10,5286
|10,5718
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,2413
|12,3027
|% 0,02
|
|Frank
|9,6010
|9,6588
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|20,85
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,07
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|0,35
|
Seans Raporu
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