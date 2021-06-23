***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 12:41
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marfrig Global Foods S.A. Şirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın %31.66'sını temsil eden paylarını satın alarak ortak olmuştur. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde, Marfrig Global Foods S.A. %17,42 oranındaki dolaylı iştirakiyle Şirketimizin dolaylı pay sahibi olmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri uyarınca bir şirketler topluluğu üyesi olması ve Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleşen söz konusu değişiklik neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun madde 198/1'de yer alan ortaklık yapısındaki değişiklik eşiklerinin aşılmasına istinaden söz konusu ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin bildirimin Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943726
BIST
14:071.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,68
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
14:078,6329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0170
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:0710,3152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0189
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:07494,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 494,36
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.819.834
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.288.928
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.703.288
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.360.233
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,31
|71.433.647
|% -6,02
|
|ESCOM
|5,83
|34.643.108
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,63
|639.173.909
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,12
|623.156.753
|% -1,40
|
|GARAN
|8,23
|558.834.748
|% -1,08
|
|HALKB
|5,26
|544.942.472
|% -0,19
|
|KOZAL
|122,20
|453.232.903
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,12
|623.156.753
|% -1,40
|
|HALKB
|5,26
|544.942.472
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,18
|199.289.981
|% -0,91
|
|GARAN
|8,23
|558.834.748
|% -1,08
|
|VAKBN
|3,64
|165.332.383
|% -0,27
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6280
|8,6329
|% -0,20
|
|Euro
|10,3074
|10,3152
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0093
|12,0695
|% -0,17
|
|Frank
|9,3578
|9,4142
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% -0,27
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,57
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|-15,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|-15,17
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-7,34
|
|Çeyrek
|790
|808
|-3,67
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,03
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,63
|