***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMarfrig Global Foods S.A. Şirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın %31.66'sını temsil eden paylarını satın alarak ortak olmuştur. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde, Marfrig Global Foods S.A. %17,42 oranındaki dolaylı iştirakiyle Şirketimizin dolaylı pay sahibi olmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri uyarınca bir şirketler topluluğu üyesi olması ve Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleşen söz konusu değişiklik neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun madde 198/1'de yer alan ortaklık yapısındaki değişiklik eşiklerinin aşılmasına istinaden söz konusu ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin bildirimin Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943726BIST