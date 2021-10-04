***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2021 17:12
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 9., 10. 14. 15. 18. 19. ve 23. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.10.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
EK 1 – Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966498
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0510,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0467
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
18:05503,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,10
|Açılış
|: 503,52
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
504,62
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8682
|8,8716
|% 0,18
|
|Euro
|10,3100
|10,3151
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,0292
|12,0895
|% 0,58
|
|Frank
|9,5535
|9,6111
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3580
|2,3698
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|