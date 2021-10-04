***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2021 18:22
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("Banvit") Yönetim Kurulu Başkanı ve BRF S.A. Uluslararası Marketler Başkan Yardımcısı olan Sayın Patricio Santiago Rohner, 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bahsi geçen görevlerinden istifa edecektir. Hissedarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sayın Rohner 31 Aralık 2021 tarihine kadar Banvit ve BRF grup içerisindeki görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Bu tarihe kadar Banvit Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeni bir üye seçilecek ve akabinde bu seçim ilan edilecektir. Seçilecek yeni üye 31.12.2021 tarihinden sonra yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Banvit olarak, Sayın Rohner'in Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla şirketimize yaptığı katkılarından dolayı en içten dileklerimizle teşekkür eder, yeni çalışmalarında kendisine başarılar dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966561
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