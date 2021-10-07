***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 09:11
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca denetim politikaları ile bağımsız denetim uygulamalarındaki değişiklikler dikkate alındığında, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1), Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, Şirketin her yıl 1. ve 3. çeyrek ara dönem finansal tablolarının denetimden geçirilmemesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967737
BIST
12:041.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 17,99
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:048,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:0410,2893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0168
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:04502,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,28
|Açılış
|: 502,55
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:04
|OZBAL
|16,61
|42.379.181
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.979.157
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.370.055
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.873.603
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.529.901
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.634.746
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|20.842.111
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,16
|60.842.174
|% -2,22
|
|PETKM
|6,07
|698.073.530
|% -0,49
|
|GARAN
|9,29
|466.946.890
|% 0,76
|
|EREGL
|16,71
|380.282.160
|% 3,47
|
|THYAO
|13,99
|342.336.813
|% 2,04
|
|ASELS
|15,31
|287.501.534
|% 3,24
|
|PETKM
|6,07
|698.073.530
|% -0,49
|
|GARAN
|9,29
|466.946.890
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,77
|88.470.834
|% 0,57
|
|HALKB
|4,30
|211.223.294
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,89
|80.207.052
|% -0,53
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8808
|8,8835
|% 0,15
|
|Euro
|10,2829
|10,2893
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0911
|% 0,12
|
|Frank
|9,5394
|9,5968
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3600
|2,3719
|% 0,05
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-2,72
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,43
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,66
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,84
|79,84
|-1,24
|