***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2020, 07.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu ("Kurul") tarafından perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki Şirketimizin de içerisinde bulunduğu 1 dernek, 29 teşebbüs hakkında fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlanmış olup Kurul, 28.10.2021 tarihli toplantısında 21-53/747-360 sayı ile aldığı nihai kararı uyarınca Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte Kurul tarafından soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesini teminen Başkanlığa yetki verilmesine ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren Kurul nihai kararı hakkında 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973264BIST