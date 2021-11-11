***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından alınan yönetim kurulu kararı ileBanvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 100% hissedarı olduğu Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 9558 sicil numarasıyla kayıtlı "Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin" 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180. ila 190. maddeleri arasında düzenlenen tür değiştirme hükümleri uyarınca, "Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesine Tür değişikliği işlemi sonrasında Şirketimizin Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Şirketimizi temsilen Türk Ticaret Kanunu madde 359/2 uyarınca gerçek kişi temsilci olarak Tolga Gündüz'ün atanmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977021BIST