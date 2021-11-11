***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 15:27
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından alınan yönetim kurulu kararı ile
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 100% hissedarı olduğu Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 9558 sicil numarasıyla kayıtlı "Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin" 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180. ila 190. maddeleri arasında düzenlenen tür değiştirme hükümleri uyarınca, "Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesine Tür değişikliği işlemi sonrasında Şirketimizin Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Şirketimizi temsilen Türk Ticaret Kanunu madde 359/2 uyarınca gerçek kişi temsilci olarak Tolga Gündüz'ün atanmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977021
BIST
16:231.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:239,9202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0787
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:2311,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0863
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:23592,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 6,27
|Açılış
|: 592,61
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:21
|OZRDN
|8,47
|30.952.808
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|87.123.596
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.520.355
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.965.928
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.675.119
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.163.819
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,74
|2.107.246
|% -9,66
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|TURGG
|132,30
|37.504.591
|% -8,51
|
|PETKM
|7,93
|6.711.846.257
|% 9,38
|
|GARAN
|10,69
|2.689.374.203
|% -0,37
|
|THYAO
|17,88
|1.473.145.814
|% -1,38
|
|TUPRS
|161,60
|975.063.830
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,53
|968.997.495
|% 3,01
|
|PETKM
|7,93
|6.711.846.257
|% 9,38
|
|GARAN
|10,69
|2.689.374.203
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,11
|643.410.932
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|201.976.672
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,53
|968.997.495
|% 3,01
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9163
|9,9203
|% 0,80
|
|Euro
|11,3804
|11,3904
|% 0,82
|
|Sterlin
|13,2389
|13,3052
|% 0,62
|
|Frank
|10,7105
|10,7750
|% 0,36
|
|Riyal
|2,6346
|2,6478
|% 0,69
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,64
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|44,00
|
|Tam
|3.901
|3.999
|46,97
|
|Yarım
|1.886
|1.935
|22,72
|
|Çeyrek
|946
|967
|11,36
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|0,15
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,47
|
Seans Raporu
16:21
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