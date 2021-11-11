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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2021 15:27
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından alınan yönetim kurulu kararı ile
 
  Banvit  Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 100%  hissedarı olduğu Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 9558 sicil  numarasıyla kayıtlı "Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin"  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180. ila 190. maddeleri arasında  düzenlenen tür değiştirme hükümleri uyarınca, "Banvit Enerji ve Elektrik  Üretim Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesine   Tür  değişikliği işlemi sonrasında Şirketimizin Banvit Enerji ve Elektrik  Üretim Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Banvit  Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin tüzel kişi yönetim kurulu  üyesi sıfatıyla Şirketimizi temsilen Türk Ticaret Kanunu madde 359/2  uyarınca gerçek kişi temsilci olarak Tolga Gündüz'ün atanmasına  
        
karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977021


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