***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 16:54
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu, Hollanda'da yerleşik, Nutrinvestments B.V. unvanlı bağlı ortaklığımızda olan 570.000 EUR tutarında sermaye avansımızın, 570.000 EUR nominal sermayeye tekabül eden toplam 11.400 yeni pay çıkarılması suretiyle sermayeye ilave edilmesi ve yeni çıkarılan payların Şirketimiz tarafından edinilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029306
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0916
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,0600
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1900
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1050
En Düşük
15,9900
18:05902,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,00
|Açılış
|: 902,34
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
901,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3876
|15,3935
|% 0,60
|
|Euro
|16,0500
|16,0600
|% -1,17
|
|Sterlin
|18,6869
|18,7806
|% -0,01
|
|Frank
|15,2606
|15,3525
|% -0,48
|
|Riyal
|4,0919
|4,1124
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-28,69
|
|Altın Gr.
|902
|903
|-9,12
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,70
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|-0,40
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS