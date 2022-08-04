***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 18:17
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuya açıklamış olduğumuz üzere Şirketimiz bünyesinde Hazine Müdürü olarak çalışan ve Yatırımcı İlişkileri görevini yürüten Serdar Yıldırım, görevlerinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden 01.08.2022 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca
Şirketimize 1 Ağustos 2022 tarihinde katılan Hale Çırak'ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak belirlenmesine ve bu bağlamda Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,
Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Müdür Hale Çırak'a ek olarak, Şerif Nur Baykal'ın görev almasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052000
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
0
En Düşük
0
18:0517,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0535
|Açılış
|: 18,0100
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|Önceki Kapanış
|: 18,0150
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17,9639
En Düşük
17,8915
18:0518,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,3500
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
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18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.033,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.033,15
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|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|26,78
|449.083.232
|% 0,00
|
|LKMNH
|19,10
|3.540.306
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,62
|32.243.221
|% 0,00
|
|KRONT
|36,58
|7.703.367
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,87
|19.925.935
|% 0,00
|
|TKFEN
|26,78
|449.083.232
|% 0,00
|
|LKMNH
|19,10
|3.540.306
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,62
|32.243.221
|% 0,00
|
|KRONT
|36,58
|7.703.367
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,87
|19.925.935
|% 0,00
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,00
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 0,00
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.312
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9630
|% 0,30
|
|Euro
|18,3720
|18,3831
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,7413
|21,8503
|% 0,10
|
|Frank
|18,6945
|18,8071
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,55
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
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