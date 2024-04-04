***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2024 21:05
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki olan Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin faaliyetlerine devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin 4 Nisan 2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısından tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin tasfiyesinin Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları açısından önemli bir etkisi beklenmemektedir. Tasfiye süreci tamamlandığında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267762
BIST
'
17:409.129
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 183,22
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,9132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0411
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1035
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5605
17:402.355,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,45
|Açılış
|: 2.353,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DIRIT
|15,62
|4.129.725
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|76.211.721
|% 10,00
|
|DYOBY
|40,48
|105.754.454
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|113.143.667
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.319.396
|% 10,00
|
|EUYO
|17,39
|30.772.983
|% -9,99
|
|GEREL
|32,42
|212.938.015
|% -9,99
|
|ERSU
|44,36
|62.229.674
|% -9,98
|
|SAMAT
|42,94
|73.963.665
|% -9,98
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% -3,33
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|AKBNK
|52,40
|4.842.651.024
|% 6,42
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% -2,59
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 3,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8674
|31,9132
|% -0,13
|
|Euro
|34,6358
|34,7038
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,0176
|40,2182
|% -0,74
|
|Frank
|35,0204
|35,1960
|% -0,78
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,16
|27,20
|% 0,66
|
|Platin
|938,80
|940,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,88
|1.028,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,83
|90,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.299,64
|2.299,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR