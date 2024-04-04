***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin faaliyetlerine devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin 4 Nisan 2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısından tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin tasfiyesinin Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları açısından önemli bir etkisi beklenmemektedir. Tasfiye süreci tamamlandığında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267762BIST