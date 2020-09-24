***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 14:31
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PATRICIO SANTIAGO ROHNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 25.05.2017 BRF - Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yrd. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DAVIDE LUIGI VIMERCATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil QATAR INVESTMENT AUTHORITIY - Yatırım Direktörü Bağımsız Üye Değil
ORHAN CEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil DARÜŞŞAFAKA VAKFI - Eğitim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
LEVENT AVNİ ERSALMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil McKinsey & Company Kıdemli Dış Danışman Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı
IGOR FONSECA MARTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.02.2018 İcrada Görevli Değil BRF - Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü Bağımsız Üye Değil
FERAS ABDULAZIZ M H AL-NAAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.05.2019 İcrada Görevli Değil KATAR YATIRIM ORTAKLIĞI - Uzman Bağımsız Üye Değil
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 09.02.2020 İcrada Görevli Değil BRF - Finans Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876453
BIST
15:471.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 13,69
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:477,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0638
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:478,8964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0797
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:47455,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -6,36
|Açılış
|: 455,28
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:45
|BRYAT
|148,50
|59.867.529
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.219.499
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.315
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.784.373
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.207.840
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,93
|2.463.571.430
|% 5,32
|
|SISE
|6,82
|1.038.796.168
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|806.487.745
|% -0,61
|
|AKBNK
|4,99
|718.066.842
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,10
|577.213.735
|% 3,96
|
|GARAN
|6,93
|2.463.571.430
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,10
|577.213.735
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,27
|806.487.745
|% -0,61
|
|ADESE
|2,40
|448.859.387
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,58
|270.525.614
|% 2,60
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6285
|7,6357
|% -0,85
|
|Euro
|8,8845
|8,8935
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,7062
|9,7549
|% -0,71
|
|Frank
|8,2103
|8,2598
|% -1,15
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% -0,88
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,84
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-49,45
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,92
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,96
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,25
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-0,31
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59XU100
Endeks 1, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 14, 414.00 milyon TL de
-
15:55IHGZT
Yüzde 7.18 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 553 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KRDMD
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 03 artarak (% 1.59 ) 1, 026
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, UZERB, VANGD, DARDL, UFUK, KERVN, BMELK, TKURU, YONGA, BRKO