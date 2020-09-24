***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviPATRICIO SANTIAGO ROHNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 25.05.2017 BRF - Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yrd. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDAVIDE LUIGI VIMERCATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil QATAR INVESTMENT AUTHORITIY - Yatırım Direktörü Bağımsız Üye DeğilORHAN CEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil DARÜŞŞAFAKA VAKFI - Eğitim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiLEVENT AVNİ ERSALMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil McKinsey & Company Kıdemli Dış Danışman Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komitesi BaşkanıIGOR FONSECA MARTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.02.2018 İcrada Görevli Değil BRF - Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü Bağımsız Üye DeğilFERAS ABDULAZIZ M H AL-NAAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.05.2019 İcrada Görevli Değil KATAR YATIRIM ORTAKLIĞI - Uzman Bağımsız Üye DeğilCARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 09.02.2020 İcrada Görevli Değil BRF - Finans Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876453BIST