***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoŞERİF NUR BAYKAL KURUMSAL İLİŞKİLER MD. 21.01.2015 (266) 7338600 DAHİLİ 1197 nur.baykal@brf.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNERDİN ALP Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlama Direktörü / Satış Direktörü -TOLGA GÜNDÜZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü -YASEMİN GÜRLEROĞLU Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü -ATAKAN SAKİN Lojistik Direktörü Üst Düzey Yönetici İzmir/Kemalpaşa Kesimhane Şubesi Müdürü -GÖKÇEN ASLAN ÖZŞAR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -MİRAY ILIKSOY BARAN Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Kıdemli Müdürü Üst Düzey Yönetici Hukuk Müdürü -LEVENT AYTİMUR Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182438BIST