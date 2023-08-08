***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.08.2023 19:58
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞERİF NUR BAYKAL KURUMSAL İLİŞKİLER MD. 21.01.2015 (266) 7338600 DAHİLİ 1197 nur.baykal@brf.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NERDİN ALP Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlama Direktörü / Satış Direktörü -
TOLGA GÜNDÜZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü -
YASEMİN GÜRLEROĞLU Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü -
ATAKAN SAKİN Lojistik Direktörü Üst Düzey Yönetici İzmir/Kemalpaşa Kesimhane Şubesi Müdürü -
GÖKÇEN ASLAN ÖZŞAR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -
MİRAY ILIKSOY BARAN Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Kıdemli Müdürü Üst Düzey Yönetici Hukuk Müdürü -
LEVENT AYTİMUR Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182438
BIST