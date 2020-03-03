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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

03.03.2020 08:06
GÜNCEL HABERLER



***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1. Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi Gereğince Hazırlanan Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") Şablonlarına İlişkin Sorumluluk Beyanı
Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi: 02 Mart 2020
Karar Sayısı: 2020/02
Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tablolar, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynak Değişim Tablosu, 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile belirlenip SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan URF ve KYBF, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
·       Tarafımızca incelendiğini,
·       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumlu olarak hazırlanan URF ve KYBF'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını uygulanmıyor ise uygulamama gerekçelerini yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Tolga Gündüz                  Levent Avni Ersalman                   Orhan Cem
 CEO                      Chairman of Audit Committee        Audit Committee Member
        
Genel Müdür             Denetim Komitesi Başkanı           Denetim Komitesi Üyesi 
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823790


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Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,05  
B. Petrol 52,70 52,70 0,80  
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