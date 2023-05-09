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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

09.05.2023 19:55
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2023 tarihli kararı ile SPK ve TTK hükümleri uyarınca
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Meral Kurdaş, Ali Ferda Elerman, Selim Taşo ve Hale Çırak'ın   seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Meral Kurdaş'ın seçilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de yerine getirmesine, Denetim Komitesi üyeliğine Ali Ferda Elerman, Selim Taşo ve Meral Kurdaş'ın seçilmelerine ve Denetim Komitesi Başkanlığına Ali Ferda Elerman'ın seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Selim Taşo, Ali Ferda Elerman ve Meral Kurdaş'ın seçilmelerine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Selim Taşo'nun seçilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149237


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