***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:13
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BANVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841407
BIST
11:32101.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 131,67
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:326,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:327,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:32385,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,31
|Açılış
|: 385,33
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|19.953.352
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|28.465.671
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|5.388.355
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|11.969.095
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|14.941.720
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|35.184.686
|% -9,99
|
|PETKM
|3,60
|279.802.767
|% 0,00
|
|THYAO
|10,70
|251.330.187
|% 0,75
|
|GARAN
|8,37
|211.398.342
|% -0,48
|
|ASELS
|27,44
|190.837.138
|% 0,15
|
|TUPRS
|91,10
|149.081.739
|% 2,47
|
|PETKM
|3,60
|279.802.767
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|78.197.725
|% 0,00
|
|ADESE
|1,47
|113.271.951
|% -4,55
|
|ODAS
|1,83
|125.296.739
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,12
|73.553.620
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6812
|8,7248
|% 0,47
|
|Frank
|7,1606
|7,2037
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|2,75
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|17,00
|
|Tam
|2.537
|2.591
|17,30
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|8,50
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
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|B. Petrol
|26,12
|26,12
|1,90
|
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