***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 10:01
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BANVT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842913
BIST
11:1998.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,43
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:197,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0884
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:197,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0690
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:19392,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,01
|Açılış
|: 392,46
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|5.169.630
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|15.760.868
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,28
|98.598.695
|% -9,22
|
|ERSU
|4,48
|18.481.686
|% -6,86
|
|MAALT
|77,75
|7.542.610
|% -5,24
|
|PINSU
|5,44
|18.445.290
|% -5,23
|
|KNFRT
|10,76
|11.230.212
|% -5,03
|
|KRDMD
|2,37
|372.829.340
|% 4,87
|
|ASELS
|27,30
|191.613.050
|% 0,89
|
|GARAN
|8,11
|175.572.162
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,31
|130.064.060
|% 3,27
|
|PETKM
|3,52
|127.741.316
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,37
|372.829.340
|% 4,87
|
|KARSN
|1,82
|112.953.601
|% 5,20
|
|ODAS
|1,86
|82.091.470
|% 2,76
|
|PETKM
|3,52
|127.741.316
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,30
|45.369.756
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8548
|8,8992
|% 0,88
|
|Frank
|7,3086
|7,3527
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8978
|1,9074
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,36
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.556
|16,10
|
|Tam
|2.583
|2.623
|20,50
|
|Yarım
|1.260
|1.282
|10,00
|
|Çeyrek
|628
|641
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,06
|
|B. Petrol
|31,00
|31,00
|0,03
|