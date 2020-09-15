***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 17:05
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BANVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875134
BIST
16:571.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:577,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:578,8715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:57471,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 471,00
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:57
|RYSAS
|7,15
|147.339.416
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.027.236
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.257.511
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.682.411
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.059.560
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|79.234.862
|% -8,75
|
|METUR
|5,49
|3.960.099
|% -8,50
|
|PETKM
|4,37
|1.346.146.301
|% 1,63
|
|KRDMD
|3,13
|1.227.154.283
|% -0,63
|
|ECILC
|6,96
|531.602.534
|% 4,98
|
|SISE
|6,40
|471.506.897
|% -0,47
|
|TUPRS
|81,55
|384.143.609
|% 0,25
|
|KRDMD
|3,13
|1.227.154.283
|% -0,63
|
|PETKM
|4,37
|1.346.146.301
|% 1,63
|
|IHLAS
|1,08
|222.973.759
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|212.585.245
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|288.532.234
|% 3,26
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4832
|7,4864
|% 0,03
|
|Euro
|8,8624
|8,8715
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,6177
|9,6660
|% 0,36
|
|Frank
|8,2221
|8,2716
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,13
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,00
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,55
|
|Yarım
|1.509
|1.547
|5,10
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.37 ) 1, 246
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17:12ECZYT
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 852, 490 adet işlem
-
17:08MRSHL
Yüzde 9.98 oranında artışla 331.80 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 153 adet işlem
-
17:07XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 11, 642.00 milyon TL de
-
17:07EUHOL
Yüzde 5.15 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 082, 012 adet işlem