***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:09
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884833
BIST
10:101.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -19,34
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
10:108,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
10:109,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0573
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
10:10500,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,53
|Açılış
|: 500,92
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler10:10
|KARTN
|1.812,80
|16.840.912
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|2.941.342
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,49
|358.520.001
|% 7,33
|
|SKBNK
|2,02
|174.038.658
|% 2,02
|
|ALBRK
|1,79
|72.452.048
|% 1,13
|
|ASELS
|16,97
|60.815.882
|% -2,47
|
|SISE
|6,20
|52.023.518
|% -1,74
|
|TSKB
|2,49
|358.520.001
|% 7,33
|
|SKBNK
|2,02
|174.038.658
|% 2,02
|
|ALBRK
|1,79
|72.452.048
|% 1,13
|
|IHLAS
|1,04
|16.927.046
|% -5,45
|
|ODAS
|2,98
|33.147.815
|% -2,61
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3334
|8,3376
|% 0,59
|
|Euro
|9,7310
|9,7382
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,7193
|10,7730
|% 0,42
|
|Frank
|9,0708
|9,1255
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2150
|2,2261
|% 0,61
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|