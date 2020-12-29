***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 11:06
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895345
BIST
11:291.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:297,4089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:299,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0121
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:29448,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 448,49
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ARZUM
|24,86
|21.931.716
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|56.295.671
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.377.993
|% 9,99
|
|ORMA
|15,24
|348.356
|% 9,96
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|56,00
|5.941.810
|% -9,39
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|KONTR
|21,70
|31.687.982
|% -4,99
|
|CRFSA
|68,45
|6.428.974
|% -4,67
|
|THYAO
|12,93
|528.598.165
|% 2,46
|
|KARTN
|105,60
|472.789.111
|% 2,13
|
|SASA
|21,18
|453.449.234
|% 8,73
|
|KARSN
|3,31
|443.482.127
|% 5,41
|
|KRDMD
|5,60
|290.590.042
|% -0,18
|
|SKBNK
|1,55
|149.970.912
|% -1,27
|
|KRDMD
|5,60
|290.590.042
|% -0,18
|
|TSKB
|1,81
|79.558.623
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,16
|94.450.617
|% 0,00
|
|PETKM
|4,99
|205.496.269
|% 0,60
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4057
|7,4089
|% -0,39
|
|Euro
|9,0733
|9,0825
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9866
|10,0366
|% 0,21
|
|Frank
|8,3356
|8,3858
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9688
|1,9786
|% -0,36
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|7,93
|
|Altın Gr.
|448
|449
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|