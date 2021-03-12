***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2021 10:00
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917791
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
0
En Düşük
0
18:057,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0949
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
18:059,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
18:05416,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,02
|Açılış
|: 416,44
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,65
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5609
|7,5708
|% 1,27
|
|Euro
|9,0369
|9,0486
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,5220
|10,5748
|% 0,88
|
|Frank
|8,1248
|8,1738
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0112
|2,0212
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-12,16
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,22
|69,22
|-0,41
|