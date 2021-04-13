***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 12:10
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BANVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927296
BIST
12:471.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:478,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:479,7082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:47452,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,16
|Açılış
|: 452,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MTRKS
|49,56
|5.552.058
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|889.469
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.698.120
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.774.824
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.541.523
|% -10,00
|
|TRILC
|42,70
|56.244.366
|% -9,99
|
|KRTEK
|16,69
|16.775.958
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.224.035
|% -9,96
|
|EREGL
|16,79
|508.277.539
|% 2,38
|
|FENER
|33,94
|437.534.921
|% 8,43
|
|GARAN
|6,62
|353.108.175
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,30
|336.679.710
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,68
|301.960.771
|% -8,06
|
|TSKB
|1,29
|200.262.393
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,77
|261.331.065
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|178.235.533
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,58
|193.513.614
|% 1,13
|
|GARAN
|6,62
|353.108.175
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1540
|8,1577
|% 0,10
|
|Euro
|9,7033
|9,7082
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,20
|
|Frank
|8,7800
|8,8329
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,06
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,42
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|-1,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|-2,86
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|-1,38
|
|Çeyrek
|724
|741
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|0,49
|