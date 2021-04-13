***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 14:47
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927382
BIST
16:031.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:038,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:039,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7407
En Düşük
9,6646
16:03455,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,57
|Açılış
|: 455,62
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MTRKS
|49,56
|6.428.328
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.146.925
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.517.733
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.138.422
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.785.342
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.134.191
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.254.530
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,36
|1.381.158.147
|% 5,85
|
|GARAN
|6,72
|928.852.698
|% 1,51
|
|FENER
|32,76
|562.381.230
|% 4,66
|
|THYAO
|11,78
|554.851.986
|% -1,59
|
|KRDMD
|7,41
|530.514.558
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,80
|463.892.430
|% -1,10
|
|TSKB
|1,29
|280.488.729
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,08
|416.727.106
|% 0,48
|
|GARAN
|6,72
|928.852.698
|% 1,51
|
|EREGL
|17,36
|1.381.158.147
|% 5,85
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1517
|8,1541
|% 0,06
|
|Euro
|9,7317
|9,7407
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1503
|11,2062
|% -0,15
|
|Frank
|8,7972
|8,8502
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% -0,07
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|13,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|6,31
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|3,05
|
|Çeyrek
|727
|744
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,09
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|0,61
|