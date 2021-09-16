***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 10:50
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964057
BIST
11:321.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
11:328,4492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4492
En Düşük
8,4182
11:329,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
9,9994
En Düşük
9,9461
11:32484,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,21
|Açılış
|: 484,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler11:30
|GARFA
|9,35
|4.663.825
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|1.992.779
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|225.972.271
|% 9,93
|
|ESEN
|35,78
|118.602.884
|% 8,75
|
|ISKPL
|8,01
|120.139.525
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|20.558.814
|% -9,99
|
|SELVA
|7,55
|42.349.178
|% -8,71
|
|IHGZT
|1,19
|30.543.955
|% -7,03
|
|DOGUB
|5,24
|7.206.772
|% -4,90
|
|GARAN
|9,56
|457.240.330
|% 1,38
|
|THYAO
|12,43
|252.083.106
|% 1,39
|
|TUPRS
|109,00
|237.686.471
|% -0,18
|
|YEOTK
|51,80
|225.972.271
|% 9,93
|
|BIOEN
|35,58
|183.594.447
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,49
|126.143.981
|% 0,81
|
|GARAN
|9,56
|457.240.330
|% 1,38
|
|ODAS
|1,46
|46.317.043
|% 1,39
|
|IHGZT
|1,19
|30.543.955
|% -7,03
|
|EKGYO
|1,83
|38.540.221
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4441
|8,4496
|% 0,27
|
|Euro
|9,9608
|9,9664
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,6352
|11,6935
|% 0,05
|
|Frank
|9,1151
|9,1700
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% 0,22
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,79
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|-0,11
|