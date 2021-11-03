***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:28
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BANVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974334
BIST
13:261.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:269,6899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0875
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:2611,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1091
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:26554,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,90
|Açılış
|: 554,96
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:26
|IHAAS
|5,06
|26.993.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,90
|199.482.051
|% 9,04
|
|DOBUR
|69,75
|38.795.151
|% 8,31
|
|PRKAB
|24,14
|147.185.093
|% 7,48
|
|TUREX
|13,04
|55.368.189
|% 7,41
|
|CANTE
|12,92
|86.008.001
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|31.690.524
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|44.276.607
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|31.932.139
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.933.411
|% -9,95
|
|GARAN
|10,14
|2.573.905.306
|% -0,20
|
|THYAO
|15,42
|1.217.502.977
|% -0,45
|
|SISE
|8,75
|865.853.547
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,12
|810.952.811
|% -4,66
|
|YKBNK
|2,82
|686.788.456
|% -0,35
|
|GARAN
|10,14
|2.573.905.306
|% -0,20
|
|YKBNK
|2,82
|686.788.456
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,98
|425.796.528
|% -2,46
|
|TSKB
|1,38
|236.628.708
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,12
|810.952.811
|% -4,66
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6841
|9,6899
|% 0,91
|
|Euro
|11,2255
|11,2324
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,1588
|13,2248
|% 0,95
|
|Frank
|10,5882
|10,6520
|% 1,25
|
|Riyal
|2,5756
|2,5886
|% 0,92
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,25
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,25
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|18,98
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,15
|83,15
|-1,57
|