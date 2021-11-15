***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2021 10:01
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977653
BIST
10:151.677
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 38,14
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:1510,0079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0083
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:1511,4715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0190
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:15594,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -5,04
|Açılış
|: 594,75
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:15
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|90.995.958
|% 9,92
|
|AKBNK
|6,82
|262.403.792
|% 7,57
|
|UZERB
|28,40
|31.297
|% 7,09
|
|ISCTR
|6,81
|163.380.153
|% 7,08
|
|OYLUM
|8,76
|1.979.482
|% -9,97
|
|BASGZ
|14,26
|55.379.920
|% -8,41
|
|VAKFN
|6,06
|7.512.230
|% -5,02
|
|ADESE
|1,16
|61.525.377
|% -4,92
|
|BANVT
|67,05
|342.699
|% -4,89
|
|PETKM
|7,90
|362.578.837
|% 3,27
|
|AKBNK
|6,82
|262.403.792
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,30
|212.033.641
|% 6,80
|
|TSKB
|1,64
|185.273.892
|% 3,80
|
|ISCTR
|6,81
|163.380.153
|% 7,08
|
|TSKB
|1,64
|185.273.892
|% 3,80
|
|YKBNK
|3,30
|212.033.641
|% 6,80
|
|ADESE
|1,16
|61.525.377
|% -4,92
|
|SKBNK
|1,20
|60.078.589
|% 4,35
|
|PETKM
|7,90
|362.578.837
|% 3,27
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0027
|10,0079
|% 0,08
|
|Euro
|11,4626
|11,4715
|% 0,17
|
|Sterlin
|13,3474
|13,4143
|% -0,25
|
|Frank
|10,7919
|10,8569
|% -0,24
|
|Riyal
|2,6491
|2,6624
|% -0,34
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,23
|
|Altın Gr.
|595
|595
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:15
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10:31ISCTR
Yüzde 7.23 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 175, 152 adet işlem
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10:30ALBRK
Yüzde 5.94 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 902, 277 adet işlem
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10:29ISCTR
Yüzde 7.08 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 543, 342 adet işlem
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10:28XU100
Endeks 1, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 3, 159.00 milyon TL de
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10:28DOBUR
Yüzde 9.96 oranında artışla 123.70 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 204 adet işlem