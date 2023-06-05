***BAO* *BVT* *PYL* *GFT* *INDES* *ATJ* *TJL* *TNP* *GPO* *GMA*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2023 18:53
***BAO******BVT******PYL******GFT******INDES******ATJ******TJL******TNP******GPO******GMA*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
İlgili Fonlar [ATJ, BAO, BVT, GFT, GMA, PYL, TNP, TJL]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156219
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2963
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,4298
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.339,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 26,14
|Açılış
|: 1.339,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2442
|21,2503
|% 1,40
|
|Euro
|22,8456
|22,8648
|% 1,82
|
|Sterlin
|26,3310
|26,4631
|% 1,26
|
|Frank
|23,3711
|23,5119
|% 1,75
|
|Riyal
|5,6476
|5,6759
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|12,48
|
|Altın Gr.
|1.339
|1.340
|26,36
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.411
|4.519
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,10
|77,10
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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