***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
10.04.2023 13:44
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 09/03/2023 09/03/2023 10786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134951
BIST
15:185.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 113,08
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:1819,2775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0407
|Açılış
|: 19,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:1820,9578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0351
|Açılış
|: 21,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:181.237,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.237,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.472.558
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|107.629.341
|% 9,95
|
|AZTEK
|25,64
|153.007.483
|% 9,95
|
|KRGYO
|17,40
|14.116.304
|% -6,45
|
|DERHL
|5,37
|27.315.890
|% -6,28
|
|AVHOL
|19,64
|99.750.568
|% -5,94
|
|COSMO
|83,00
|5.930.393
|% -5,74
|
|ULUSE
|143,00
|72.904.668
|% -4,54
|
|THYAO
|130,40
|3.484.150.695
|% 2,35
|
|KOZAL
|22,18
|2.148.182.738
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,14
|1.914.813.189
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.697.053.330
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.441.722.470
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.914.813.189
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,18
|2.148.182.738
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.898.219
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,83
|343.090.205
|% 8,78
|
|YKBNK
|9,92
|594.799.383
|% 2,37
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2676
|19,2775
|% 0,21
|
|Euro
|20,9308
|20,9578
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,7964
|23,9157
|% -0,07
|
|Frank
|21,1307
|21,2580
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1213
|5,1470
|% 0,17
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,93
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.531
|8.590
|27,00
|
|Yarım
|4.166
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,49
|15,51
|0,04
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,18
|