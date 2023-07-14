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***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.07.2023 16:38
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.07.2023
Genel Kurul Tarihi 14.08.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TİRE
Adres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü, 6'ncı, 16'ncı ve 18'inci maddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 21'inci maddenin eklenmesi ile 21'inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Extraordinary General Assembly Meeting Call-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Ağustos 2023 Pazartesi Günü saat 14:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirecektir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172152


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Yarım 5.306 5.428 11,00  
Çeyrek 2.661 2.714 6,00  
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