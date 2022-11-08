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***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

08.11.2022 14:15
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara


***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077928


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Yarım 3.263 3.298 -1,00  
Çeyrek 1.636 1.648 -2,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,77 -0,02  
Gümüş Gr. 12,41 12,44 0,08  
B. Petrol 97,20 97,20 -0,72  
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