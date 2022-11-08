***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.11.2022 14:15
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077928
BIST
14:404.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 66,65
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
14:4018,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1307
|Açılış
|: 18,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:4018,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
14:401.000,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.000,75
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:40
|GRSEL
|15,95
|28.983.892
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|722.808.829
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.274.061
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|34.296.253
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,44
|10.005.262.636
|% -0,49
|
|THYAO
|115,10
|8.860.058.722
|% 7,37
|
|EKGYO
|4,99
|4.027.473.125
|% 4,18
|
|ASELS
|36,80
|3.938.009.617
|% 3,20
|
|KRDMD
|13,28
|3.600.539.039
|% -4,12
|
|EKGYO
|4,99
|4.027.473.125
|% 4,18
|
|EREGL
|36,44
|10.005.262.636
|% -0,49
|
|KRDMD
|13,28
|3.600.539.039
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,14
|525.150.113
|% 2,88
|
|ISCTR
|9,34
|1.920.186.231
|% 0,97
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6077
|% 0,71
|
|Euro
|18,6139
|18,6206
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2718
|21,3785
|% 0,26
|
|Frank
|18,7265
|18,8393
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,64
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-1,37
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.697
|6.746
|-2,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|97,20
|97,20
|-0,72
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:56XU100
Endeks 4, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 77, 867.00 milyon TL de
-
14:56GESAN
Yüzde 9.03 oranında artışla 204.00 lira fiyatla işlem gören hissede 984, 878 adet işlem
-
14:54TMPOL
Yüzde 8.74 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 248 adet işlem
-
14:53PGSUS
Yüzde 7.29 oranında artışla 385.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 043, 109 adet işlem
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, AKSEN, KOZAA