***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.03.2023 17:32
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122335
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0933
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.113,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.113,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9466
|18,9507
|% 0,05
|
|Euro
|20,0694
|20,0772
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,5078
|22,6207
|% 0,58
|
|Frank
|20,1462
|20,2676
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0311
|5,0564
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|16,51
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|8,69
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|26,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|13,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,06
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|0,70
|
Seans Raporu
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