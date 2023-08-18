***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması ve Esas sözleşme Değişikliği TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.08.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 15.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.08.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Esas Sözleşme tadilleri tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle, 15.08.2023 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 17.08.2023 tarih ve 10895 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Metni_Onaylı.pdfEK: 2 Barem Ambalaj_TTSG_10895_17.08.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187223BIST