***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.08.2023 18:02
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması ve Esas sözleşme Değişikliği Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.08.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.08.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Esas Sözleşme tadilleri tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle, 15.08.2023 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 17.08.2023 tarih ve 10895 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Metni_Onaylı.pdf
EK: 2 Barem Ambalaj_TTSG_10895_17.08.2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187223
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